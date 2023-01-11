تفجير أول قضية تسريب معلومات شخصية للمغاربة الى الخارج

2023-01-11 / 22:52
5
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت مؤخرا ، أول قضية تتعلق بتسريب المعلومات الشخصية للمغاربة الى دول أجنبية ، هذا ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن تورط شركة وسيطة في المواعيد والحصول على ” التأشيرة” للسفر الى البلدان الأوروبية.

وأكد بلاغ للجنة المذكورة، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة في مقرها المركزي، والتي اعترف مسؤوليها بإرسال المعلومات الشخصية لطالبي ” الفيزا” كل 5 دقائق الى دول أخرى مرتبطة بطلب ” الفيزا” وهو ما يخالف
الباب السابع من القانون رقم 09-08، لكونها لا تشعر اللجنة الوطنية بهذا الإرسال الذي يتم إلى الخارج، الأمر الذي يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستقوم باستكمال دراسة الملف، حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023″، مشيرة إلى أنه سيتم تبليغ السلطات المختصة المعنية.

ووفق اللجنة، فإنها ستمسك “سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات سارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني”، موضحة أن هذا السجل الوطني سيكون متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.

وختم البلاغ “في انتظار ذلك، سيتم ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب القمع والاعدامات .. الرئيس الإيطالي يوبّخ السفير الإيراني

بسبب القمع والاعدامات .. الرئيس الإيطالي يوبّخ السفير الإيراني

2023-01-11 / 22:23
Photo of المغرب اسبانيا .. نحو تطوير عمليات رقمنة سلاسل الموانئ البحرية

المغرب اسبانيا .. نحو تطوير عمليات رقمنة سلاسل الموانئ…

2023-01-11 / 21:43
Photo of التوقيع بتطوان على اتفاقيتي شراكة للتعريف بالإرث الحضاري اليهودي

التوقيع بتطوان على اتفاقيتي شراكة للتعريف بالإرث الحضاري اليهودي

2023-01-11 / 21:22
Photo of عزل رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوعزة بخنيفرة

عزل رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوعزة بخنيفرة

2023-01-11 / 21:07
Photo of أزولاي ..المجتمع المغربي ثمرة تراكمات كل الحضارات

أزولاي ..المجتمع المغربي ثمرة تراكمات كل الحضارات

2023-01-11 / 20:50
Photo of الكثيري ..ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال حدث نوعي

الكثيري ..ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال حدث نوعي

2023-01-11 / 19:24
Photo of مراكش : ثلاث سنوات حبسا ل” عميد شرطة” عنف شخص خلال الحراسة النظرية

مراكش : ثلاث سنوات حبسا ل” عميد شرطة” عنف…

2023-01-11 / 19:06
Photo of تعثر الحوار…نقابة تحمل الحكومة المسؤولية

تعثر الحوار…نقابة تحمل الحكومة المسؤولية

2023-01-11 / 19:02
Photo of جامعي يعدد اسباب مغادرة الطلاب للجامعات دون ديبلوم

جامعي يعدد اسباب مغادرة الطلاب للجامعات دون ديبلوم

2023-01-11 / 18:57
Photo of فاس.. إيقاف متورطين بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول

فاس.. إيقاف متورطين بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول

2023-01-11 / 17:45

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق