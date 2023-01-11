تعثر الحوار…نقابة تحمل الحكومة المسؤولية

2023-01-11 / 19:02
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هبة بريس _ الرباط

سجلت النقابة الوطنية للتعليم تعثر الحوار القطاعي، معتبرة ان هذا الامر قد يعصف بالموسم الدراسي ومحملة المسؤولية ذلك للحكومة ووزارة التربية الوطنية

واصدرت النقابة التعليمية بلاغا تقر فيه بغياب الإرادة في معالجة مختلف القضايا المطلبية، ما يجعل مسار الحوار القطاعي على غرار الحوار المركزي يشكو من اختلالات وتعثرات.

وأكدت النقابة المشاركة في الحوار القطاعي على ضرورة توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي.

وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت من حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة.

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‫2 تعليقات

  1. يجوز طرد الأساتذة المتعاقدين لأنهم ضيعوا سنوات الدراسية والتلاميذ هم الضحايا ..

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