مراكش : ثلاث سنوات حبسا ل” عميد شرطة” عنف شخص خلال الحراسة النظرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إستئنافية مراكش، يوم أمس الثلاثاء، في قضية شرطي برتبة “عميد ” بـ3 سنوات حبسا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت بجناية التزوير وتعنيف معتقل يوجد رهن الحراسة النظرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017 ، حينما كان عميد الشرطة يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن بإمنتانوت، حينما إستنطق شخص في ملف سرقة مستودع لبيع مواد البناء، كان قد تقدم مالكه بشكاية الى المصالح الامنية، ليتم توقيف المتهم، غير أن الاخير قد تعرض لتعنيف بداخل مخفر الشرطة، مما تسبب له في عاهة على مستوى العين ، وبعد عرضه حينها على أنظار النيابة العامة بإبتدائية ايمنتانوت، لاحظ وكيل الملك اثار للعنف على المحبوس نظريا

وعليه تقرر رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تعريض المعني شخصا كان تحت الحراسة النظرية للعنف، وعلى إثر ذلك فتحت مؤسسة النيابة العامة تحقيقا في النازلة، ومتابعة عميد الشرطة بجناية “التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه في حق محروس نظريا”.

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