جامعي يعدد اسباب مغادرة الطلاب للجامعات دون ديبلوم
أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بضعف الأداء والنجاعة داخل الجامعات المغربية، مشيرا إلى تسجيل معدل “مقلق” للهدر الجامعي يصل إلى 50٪ من الشباب الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم
عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الحسن الهلالي، قال أن “الطالب يصل إلى الجامعة بمستوى تعليمي ضعيف للغاية لا يخوله استيعاب أغلب المواد”.
وتبعا لذلك شدد على أنه “لايمكن الحديث عن إصلاح التعليم الجامعي بفصله عن التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لأن الإصلاح يجب أن يشمل المنظومة التعليمية كلها”.
وبشأن نجاعة النظام التعليمي في توفير حاجيات سوق الشغل، يرى المتحدث بأنه ليس على الجامعة أن تلبي متطلبات السوق بقدر ما يجب على المجال الاقتصادي والمحيط السوسيو اقتصادي أن يتطور لاستيعاب خريجي الجامعات.
ودعا المتحدث ذاته، إلى تقييم التكوين الجامعي في جميع المسالك والتخصصات للوقوف بالضبط على مكامن الخلل والسعي نحو إصلاح عميق بمشاركة جميع الفاعلين كالطالب والفاعل الاقتصادي، رافضا “نقل أي نظام تعليمي أجنبي ومحاولة تطبيقه في المغرب دون مراعاة خصوصيات المجتمع وإمكانياته”
7 تعليقات
بالطبع لان العصابة لا اريد للشعب خيرا لا تريد شعبا اميا فقيرا جاهلا ليستمروا في نهب الوطن بكل حرية وبدون معارضة !؟
وماذا عن التلاميذ ؟؟…… المنظومة التعليمية مريضة
مع تصريح وزير العدل انه غني و ابنه يتلقى تعليمه بالفلوس في كندا .سترتفع نسبة الطلبة المغادرين دون شواهد الى 100ف الماءة .ا
هشاشة فقر……. المنح اشكالياتها. اصبحت نادرة ومعقدة. لتمرر لاصخاب. الو. الو…
التكوين في الجامعة المغربية لا وجود له لأن مباريات أساتذة التعليم العالي انتجت جيلا من الاساتذة ضعيفي التكوين … ، والاستاذ الجامعي الضعيف في تكوينه لا يمكن ان يقدم شيئا …هناك فساد كبير في توظيف الاساتذة الجامعيين وبحت الأصوات من أجل المطالبة بإصلاحه لكن لا أمل
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار