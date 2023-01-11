جامعي يعدد اسباب مغادرة الطلاب للجامعات دون ديبلوم

هبة بريس _ الرباط

أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بضعف الأداء والنجاعة داخل الجامعات المغربية، مشيرا إلى تسجيل معدل “مقلق” للهدر الجامعي يصل إلى 50٪ من الشباب الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم

عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الحسن الهلالي، قال أن “الطالب يصل إلى الجامعة بمستوى تعليمي ضعيف للغاية لا يخوله استيعاب أغلب المواد”.

وتبعا لذلك شدد على أنه “لايمكن الحديث عن إصلاح التعليم الجامعي بفصله عن التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لأن الإصلاح يجب أن يشمل المنظومة التعليمية كلها”.

وبشأن نجاعة النظام التعليمي في توفير حاجيات سوق الشغل، يرى المتحدث بأنه ليس على الجامعة أن تلبي متطلبات السوق بقدر ما يجب على المجال الاقتصادي والمحيط السوسيو اقتصادي أن يتطور لاستيعاب خريجي الجامعات.

ودعا المتحدث ذاته، إلى تقييم التكوين الجامعي في جميع المسالك والتخصصات للوقوف بالضبط على مكامن الخلل والسعي نحو إصلاح عميق بمشاركة جميع الفاعلين كالطالب والفاعل الاقتصادي، رافضا “نقل أي نظام تعليمي أجنبي ومحاولة تطبيقه في المغرب دون مراعاة خصوصيات المجتمع وإمكانياته”

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