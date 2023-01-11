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فاس.. إيقاف متورطين بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول

2023-01-11 / 17:45
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بندباب عين قادوس بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وكانت عناصر الشرطة بمدينة فاس قد ضبطت المشتبه فيهما وهما في حالة سكر متقدمة ومتلبسين بحيازة 35 ورقة بنكية مزيفة من فئة 50 درهم، كانا بصدد عرضها للتداول بحي بندباب بمدينة فاس.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز معدات وأدوات مكتبية لها علاقة بهذا النشاط الإجرامي، علاوة على دراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات تزوير وترويج أوراق مالية مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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