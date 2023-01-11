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تنسيق بين الدرك وأمن سطات وبرشيد يطيح بصيد ثمين

2023-01-11 / 15:36
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هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس عن معلومات تفيد بتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، في عملية نوعية منسقة بين أمن سطات وبرشيد والدرك الملكي بمنطقة الدروة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي ببرشيد وخريبكة وسطات، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 1130 قرص مهلوس من أنواع مختلفة وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على كيلوغرام و600 غرام من مخدر الشيرا و12 كيلوغراما من سنابل مخدر الكيف والتبغ المهرب.

كما مكنت هذه العملية الأمنية من حجز 40 لترا من مسكر ماء الحياة و 692 قنينة من المشروبات الكحولية، فضلا عن حجز سيارة رباعية الدفع ولوحات ترقيم مزورة وسلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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