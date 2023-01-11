أكادير : الأجانب يقبلون على شراء العقارات لهذا السبب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مهنية في سوق العقارات بمدينة أكادير، أنه سجل إقبال مهم من طرف الاجانب على شراء العقارات او استئجارها لمدد متوسطة أو طويلة .

وأفاد نفس المصدر، أن الاجانب الاوروبيون وعلى رأسهم الفرنسيين، هم الاكثر إقبالا على شراء عقارات على شكل شقق سكنية، خصوصا للفئات التي تنوي الاستقرار المؤقت او الإقامة بشكل دائم.

وارجعت مصادرنا، إقبال الاجانب على شراء العقارات بالمدينة عوض الشكل الكلاسيكي المتعلق بنشاط الكراء، الى كون هذه الفئات خصوصا منهم من أحيلوا على التقاعد ببلدانهم الاصلية، الى كون موجة غلاء المعيشة التي شهدتها البلدان الأوروبية منذ جائحة كورونا الى الان، دفعت بالكثيرين التفكير الى الانتقال للعيش ببلدان تتوفر فيها مقومات الحياة من استقرار أمني و معيشة في متناول هذه الفئات.

وباتت مدينة أكادير وضواحيها، تنافس مدينة مراكش،التي استحودت على سوق العقارات في السنوات العشر الماضية، بسبب مؤهلات الطبيعية من شواطئ وكذلك التجديد في بنياتها التحتية عبر المشروع الملكي 2020- 2022.

ويتنوع الاقبال على عقارات من قبيل الشقق السكنية، او فيلات وكذلك مساحات أرضية ضواحي المدينة، في حين أن فئات ميسورة من الاجانب، تقتني ضيعات خصوصا بأقاليم اشتوكة ايت باها وتارودانت .

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