تدهور الحالة الصحية للناشط الجزائري رشيد نكاز في السجن

2023-01-11 / 13:09
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هبة بريس - وكالات

كشف تقرير إخباري أنّ الوضع الصحي للناشط السياسي الجزائري الموقوف بالسجن رشيد نكاز بات خطيرا، وأنّ الرجل لا يتمتع بزيارات المقربين منه إلا في حالات استثنائية.

وقال تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الناطقة بالفرنسية، إنّ الناشط والمعارض السياسي الجزائري الفرنسي، الذي حُكم عليه في يوليوز الماضي بالسجن 5 سنوات كان قد أعلن في 3 يناير الجاري اعتزاله الحياة السياسية.

واستدعى تدهور الحالة الصحية لرشيد نكاز نقله في نوفمبر 2022 من سجن الشلف إلى سجن الحراش لتلقي رعاية خاصة، ولكن لم يتم إبلاغ محاميه بذلك إلا في الأيام الأخيرة لأن نكاز لا يحظى بزيارات محاميه إلا في حالات استثنائية، وفق ما أكده أحدهم لـ “جون أفريك”.

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