أولاد التايمة : شاب ينهي حياته شن.قا بداخل ضيعة فلاحية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أنهى شاب في الثلاثينات من عمره، حياته شنقا بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الكرون توزنكين بجماعة الكفيفات اقليم تارودانت، يوم أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري.
الهالك الذي وجدت جثته معلقة بإحدى الضيعات الفلاحية، بعدما لف حول عنقه شريط معدني، كان يشتغل بالضيعة قبل أن يختفي عن الانظار.
هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد التايمة، بحثا قضائيا حول ظروف وملابسات الواقعة، بعد أن رجحت مصادر الجريدة أن يكون وضع نفسي للهالك وراء إقدامه على الانتحار .
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي قصد التشريح الطبي .
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10 تعليقات
لا حول ولاقوة الا بالله
لا إله إلا الله
الانتحار بداية الحياة الحقيقية
وماذا بعد الانتحار
ضيعوا حياتهم
الفقر والبطالة ليس عذر الانتحار
حسب الاحصائيات نلاحظ أن ظاهرة الانتحار تحطم رقم قياسي بالمعرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الانتحار من بينها الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والبطالة وووووو وووووووو وغيرها ولكن هذآ لا يتاثر بنا حتى نتجرا إلى التهلكة بانفسنا .. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
السبب الرئيسي الانتحار هو ضعف الدين لا بطالة ولا ولا انتهى
يجب وضع علاج يخفف من حالات الانتحار لأن ظاهرة الانتحار زادت في الأواني الأخيرة عن حدها …