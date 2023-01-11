أولاد التايمة : شاب ينهي حياته شن.قا بداخل ضيعة فلاحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أنهى شاب في الثلاثينات من عمره، حياته شنقا بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار الكرون توزنكين بجماعة الكفيفات اقليم تارودانت، يوم أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري.

الهالك الذي وجدت جثته معلقة بإحدى الضيعات الفلاحية، بعدما لف حول عنقه شريط معدني، كان يشتغل بالضيعة قبل أن يختفي عن الانظار.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد التايمة، بحثا قضائيا حول ظروف وملابسات الواقعة، بعد أن رجحت مصادر الجريدة أن يكون وضع نفسي للهالك وراء إقدامه على الانتحار .

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي قصد التشريح الطبي .

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