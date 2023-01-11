تحرش بقائدة فايسبوكيا.. السجن لقاصر ببرشيد

هبة بريس_ برشيد

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، قد أدانت خلال اليومين الماضيين قاصرا بتهمة التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقائدة مقاطعة بمدينة برشيد، حيث قضت بالحكم عليه بشهرين حبسا نافذا أُدخل على اثرها السجن المحلي بالمدينة.

الواقعة الغريبة التي انطلقت أولى شراراتها مع نشر القاصر تدوينات على منصة الفايسبوك تحمل في طياتها عبارات أكد من خلالها القاصر أنه معجب بالقائدة وله رغبة في الزواج بها مهددا بالانتحار في حالة رفض طلبه.

القائدة المعنية وفور ورود اسمها وصورها، سارعت إلى وضع شكاية في الموضوع بعد أن سلكت المساطر القانونية، وبعد توسيع دائرة التحقيقات توصل المحققون إلى معلومات تفيد بتثبيت القاصر لصورة القائدة على واجهة هاتفه ناهيك عن قصاصات فايسبوكية تتحدث عن الواقعة ذاتها.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع القاصر رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع اليه في محضر رسمي بمعية ولي أمره، قبل أن تتم احالته على أنظار العدالة التي قضت بحبسه شهرين بسجن الأحداث بمدينة برشيد.

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