الملك يبرق سلطان عمان: “نقدر وشائج الأخوة الصادقة التي تربط شعبينا”

2023-01-11 / 12:38
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، بمناسبة احتفاء بلاده بالذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، لسلطان عمان عن “أصدق التهاني وأوفى المتمنيات للشعب العماني بمزيد التقدم والرفاه، تحت قيادتكم الحكيمة”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، أيضا،” وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأعرب لكم عن مدى تقديري لوشائج الأخوة الصادقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، ولما يجمع بين بلدينا من أواصر قوية للتضامن الفاعل والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بها، في شتى المجالات، بما يستجيب والتطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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