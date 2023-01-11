وجدة .. جامعة محمد الأول تحتفي بالأستاذ والإداري والطالب

هبة بريس : وجدة

نظمت جامعة محمد الأول بوجدة أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري بمركب المعرفة، حفلا على شرف عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأطر الإدارية والموظفين الإداريين والتقنيين والطلبة (132)، تقديرا للخدمات التي قدموها للمؤسسة الجامعية، وتكريسا لثقافة الاعتراف بالجميل.

وخلال الحفل سلمت جامعة محمد الأول أوسمة ملكية لـ17 أستاذا وإطارا ، كما كرمت المحالين على التقاعد، وتكريم الأساتذة المتصدرون للائحة index scientifique AD 2022 في التصنيفات العالمية، وكذا الأساتذة المتميزون في الهيئات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى الحاصلين على براءة الاختراع، كما تم الاحتفاء بالأساتذة المتوجين بجوائز في الدول العربية.

وفي هذا الصدد، صرح ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول، إن هذا الحفل يأتي في إطار تكريس ثقافة الاعتراف بالجميل، وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها المحتفى بهم للمؤسسة الجامعية وجهة الشرق والوطن عموما، وأضاف كذلك أن هذه المؤسسة ستجعل “حفل يوم الجامعة” موعدا سنويا لتحفيز جميع المنتمين إليها من أجل بذل جهود أكبر للارتقاء بعرضها الجامعي.

وتشجيعا للنتائج والبطولة التي حققها طلبة وطالبات جامعة محمد الأول بوجدة في كرة اليد والشطرنج، فقد ارتأت جامعة محمد الأول بوجدة في يوم الاعتراف بالجميل، أن تكرمهم تحفيزا لهم على تمثيل جامعة وجدة أحسن تمثيل في المناسبات الرياضية القادمة.

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