وجدة .. جامعة محمد الأول تحتفي بالأستاذ والإداري والطالب

2023-01-11 / 12:20
0
هبة بريس : وجدة

نظمت جامعة محمد الأول بوجدة أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري بمركب المعرفة، حفلا على شرف عدد كبير من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأطر الإدارية والموظفين الإداريين والتقنيين والطلبة (132)، تقديرا للخدمات التي قدموها للمؤسسة الجامعية، وتكريسا لثقافة الاعتراف بالجميل.

وخلال الحفل سلمت جامعة محمد الأول أوسمة ملكية لـ17 أستاذا وإطارا ، كما كرمت المحالين على التقاعد، وتكريم الأساتذة المتصدرون للائحة index scientifique AD 2022 في التصنيفات العالمية، وكذا الأساتذة المتميزون في الهيئات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى الحاصلين على براءة الاختراع، كما تم الاحتفاء بالأساتذة المتوجين بجوائز في الدول العربية.

وفي هذا الصدد، صرح ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول، إن هذا الحفل يأتي في إطار تكريس ثقافة الاعتراف بالجميل، وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها المحتفى بهم للمؤسسة الجامعية وجهة الشرق والوطن عموما، وأضاف كذلك أن هذه المؤسسة ستجعل “حفل يوم الجامعة” موعدا سنويا لتحفيز جميع المنتمين إليها من أجل بذل جهود أكبر للارتقاء بعرضها الجامعي.

وتشجيعا للنتائج والبطولة التي حققها طلبة وطالبات جامعة محمد الأول بوجدة في كرة اليد والشطرنج، فقد ارتأت جامعة محمد الأول بوجدة في يوم الاعتراف بالجميل، أن تكرمهم تحفيزا لهم على تمثيل جامعة وجدة أحسن تمثيل في المناسبات الرياضية القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تحرش بقائدة فايسبوكيا.. السجن لقاصر ببرشيد

تحرش بقائدة فايسبوكيا.. السجن لقاصر ببرشيد

2023-01-11 / 12:49
Photo of الحاجب.. مشروع الشطر الثاني لمنتزه “عين ذهيبة” يرى النور

الحاجب.. مشروع الشطر الثاني لمنتزه “عين ذهيبة” يرى النور

2023-01-11 / 11:16
Photo of وجدة .. تتويج الدكتور حميد مداني بجائزتين للمجتمع المدني بتونس

وجدة .. تتويج الدكتور حميد مداني بجائزتين للمجتمع المدني…

2023-01-11 / 11:02
Photo of تفكيك خلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا

تفكيك خلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا

2023-01-11 / 10:24
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-01-11 / 09:06
Photo of مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بين الإلغاء والإبقاء..

مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بين الإلغاء والإبقاء..

2023-01-10 / 23:28
Photo of مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

2023-01-10 / 23:16
Photo of مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية

مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمناطق…

2023-01-10 / 21:29
Photo of حل مجلس جماعة افران ..عامل الإقليم يراسل ادارية مكناس

حل مجلس جماعة افران ..عامل الإقليم يراسل ادارية مكناس

2023-01-10 / 20:28
Photo of “أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

“أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

2023-01-10 / 19:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق