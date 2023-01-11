إيطاليا: مصرع مهاجر مغربي د.هسا في حادثة سير مروعة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لقي مهاجر مغربي يبلغ من عمره 59 سنة مصرعه بضواحي مدينة بارما شمال إيطاليا بعد أن صدمته سيارة كان يقودها مواطن إيطالي مخمور ويسير بسرعة مفرطة.

و حسب مصادر ” هبة بريس ″ فالمهاجر الهالك، كان يمارس عمله بشكل اعتيادي، قبل أن يتفاجأ بسائق مخمور يدهسه ويرديه قتيلا في الحين.

ووفق المصدر ذاته كشفت التحليلات الطبية أن سائق السيارة كان في حالة سكر طافح.

وانتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية وعناصر الحماية المدنية، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة تحت إشراف المدعي العام.

وخلفت وفاة الضحية خاصة حيث كان الراحل أحد الوجوه المدنية المألوفة حالة من الحزن والأسى الكبير بين معارفه وأصدقائه، وصدمة لدى أفراد عائلتيه والجالية، بسبب حسن خلقه وطيبته المعروف بها لدى كل من يعرفه.

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