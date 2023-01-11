وجدة .. تتويج الدكتور حميد مداني بجائزتين للمجتمع المدني بتونس

هبة بريس : وجدة

في اطار اتفاقية الشراكة التي تجمع المركز المغربي للتواصل وحقوق الناس بوجدة والجمعية التونسية “تونس بلادنا للكل”، تم تتويج الدكتور حميد مداني بجائزتين : الأولى بجائزة العمل التطوعي الإنساني والتانية بشخصية سنة 2022.

وتجدر الإشارة أن المتوج طبيب استاد متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، يحظى بسمعة طيبة داخل الوسط الصحي، كما لا يتوانى في المساهمة في العمل التطوعي الانساني.

وكانت آخر مساهماته تتمثل في اشرافه على ازيد من خمسة قوافل طبية بمدن جهة الشرق،جرادة ،بوعرفة، العيون الشرقية ،جرسيف،بركان ،الدريؤش وتاوريرت.

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