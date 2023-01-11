تفكيك خلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا

2023-01-11 / 10:24
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هبة بريس

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الاسبانية، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من اسبانيا والمغرب.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة باشتوكة ايت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية الذين بايعوا تنظيم “داعش”، كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين “للقتال” لهذه المنطقة.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف باشتوكة آيت باها من حجز مجموعة من المعدات و الدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم “داعش”.

وقد تم وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين باسبانيا.

وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصا على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعيا كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين.

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‫11 تعليقات

  1. الحمد لله نشكر جميع اصناف القوات الخاصة والعامة المكلفة بالارهاب ونفتخر بهم..

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  2. تحية حب وتقدير لكل رجال الأمن اللهم احفظ بلادنا من الفتن واحفض ملكنا الغالي وشعارنا دائما الله الوطن الملك ..

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  3. تحية وتقدير واحترام لرجال الامن الاعين التي لا تنام والساهرة على حماية امن المواطنين والوطن..

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  5. تحية حب واحترام وتقدير لكل الاعين الساهرة بالامن الوطني وحماية الوطن .اللهم اصرف عنا كل الشر واحفظ بلدنا الغالي المغرب وملكه وشعبه واراضيه الطيبة …

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  9. ارعب انواع الارهاب ارهاب الجهل. ارهاب المجاعة. ارهاب الفقر. ارهاب المافيات العقارية .ولوبيات الصحة. ارهاب سارقي اموال الشعب لماذا هاذا كل الارهاب لا يتصدى له؟ ..

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  11. مشكورين كل العناصر الأمنية على مجهوداتهم المبذولة والجبارة من أجل التصدي لاعداء الوطن..

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