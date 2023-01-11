Boston Police gather at the scene after a burning propane tank was left near an unoccupied police cruiser in Boston, Massachusetts, U.S., January 20, 2017. REUTERS/Josh Reynolds

فرنسا.. إصابات جراء عملية طعن في مترو باريس

2023-01-11 / 09:57
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هبة بريس - وكالات

أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة “غار دو نور” للقطارات في باريس، بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا على ما أفادت مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة.

ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين.

وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.

وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

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