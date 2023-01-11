فرنسا.. إصابات جراء عملية طعن في مترو باريس
هبة بريس - وكالات
أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض الأربعاء في محطة “غار دو نور” للقطارات في باريس، بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا على ما أفادت مصادر في الشرطة.
ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة.
ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاصا عدة بسكين.
وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أضاف المصدر نفسه.
وأصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقى العناية من المسعفين في المكان.
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9 تعليقات
فرنسا ستشرب من الكاس الذي شربنا منه جمعا..
ربما هي بداية الربيع الأوروبي ..
اللهم وفق الشعب الفرنسي في تقرير مصيره وتحقيق مطالبه…
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا منها سالمين يا رب اجعل كيدهم في نحورهم..
اين الديمقراطية وتحقيق المطالب المشروعة في البلدان المتقدمة..
الأزمة العالمية بعد كورونا تسببت في ارتفاع البطالة وكذا اسعار المحروقات والمواد الغذائية..
كل ساق سيسقى بما سقى..
على فرنسا التدخل الفوري وتحقيق المطالب الشعبية والا فالامور ستخرج عن سيطرتها ..
الازمات المتتالية ستكون اثر سلبي على فرنسا وغيرها من الدول ..