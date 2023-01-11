رؤساء فرق الأغلبية يدعون إلى “عدم الانسياق وراء خصوم النجاح”

هبة بريس - الرباط

عقد رؤساء فرق الأغلبية أمس الثلاثاء اجتماعا في مقر مجلس النواب، خصص للتداول في تقييم الأداء التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية خلال دورة أكتوبر الجارية، حيث تم الوقوف على الحصيلة الأولية الإيجابية لأداء فرق الأغلبية ذي الصلة بالعمل البرلماني.

وفي هذا الصدد، دعا رؤساء الفرق إلى ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية، الذي ينص على ضرورة التزام جميع مكونات الأغلبية وأعضائها بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر فيما بينها، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية.

وثمن رؤساء فرق الأغلبية “المجهود المبذول من طرف أعضائها إسهاما منهم في إغناء العمل التشريعي، بما يسهم في تقوية وتعزيز المنظومة القانونية، وبما يتلاءم مع توفير شروط أجرأة البرنامج الحكومي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية”.

كما دعا رؤساء فرق الأغلبية، النائبات والنواب، إلى “مضاعفة جهودهم للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي، وإلى مواصلة العمل في اتجاه الرفع من وتيرته، للوصول إلى حصيلة تشريعية ورقابية نهائية متميزة، ولتيسير أمور التخطيط والبرمجة والتنفيذ للسياسات العمومية، وكذا تسهيل مأمورية تسيير وتدبير الشأن العام في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل فيما بين مكونات الأغلبية”.

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