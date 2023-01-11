بحضور المشاهير.. حفل زفاف أسطوري لغيثة الكزولي وزهير زائر

نجلاء مزيان

احتفل كل من الفنان الكوميدي زهير زائر و الفنانة غيثة الكزولي بزفافهما ليلة أمس الثلاثاء بإحدى القاعات بنواحي مدينة الدار البيضاء.

و تقاسمت بطلة “ياقوت و عنبر” مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، فرحتها حيث حرصت على نشر مجموعة من الصور و مقاطع الفيديوهات من حفل الزفاف.

وشهد الحفل حضور عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين، وكذا العديد من المشاهير و نجوم الفن، أبرزهم ندى هداوي، زبير هلال، أسامة رمزي، ابتسام العروسي، غيثة بن حيون و آخرون.

وحرص العديد من النشطاء و كذا المشاهير على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين عبر حساباتهم الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

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