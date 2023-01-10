مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بين الإلغاء والإبقاء..

مازال امتحان المحاماة يجر فصولا تظهر تفاصيلها يوما عن يوم، ويبدو أن هذه (الحرب) لن تضع أوزارها بعد، على الأقل في القريب المنظور.

وأمام دعوات فتح تحقيق في عملية تنظيم الامتحان وأخرى تطالب بإلغائه وأخرى بإعادة التصحيح، ناهيك عن الشكاوى التي طالت طريقة الإمتحان التي اعتمدت على الطريقة الكندية وغيرها من التظلمات والشكاوى… فهل إعادة الامتحان حل لجميع الأطراف ناجحون ومرسبون؟

قد يعترض معترض ويقول وما ذنب المتبارين الناجحين الذي بذلوا جهدا وتمكنوا من النجاح عن جدارة واستحقاق فليس كل الناجحين أبناء ذوات وأبناء أغنياء ؟ وماذا لو لم يحالفهم الحظ مرة أخرى ؟ ووو

وأمام هذا الوضع الشائك قدم للكاتب يونس فنيش رأيا قد يكون جزء من الحل لهذه الوضعية حيث كتب يوم 5 يناير الجاري: “بعد المصيبة التي ألمت بنا مؤخرا بعد صدور لائحة الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بات من الضروري إعادة النظر في المنطق الذي يتحكم في تأطير مهنة الدفاع عن المظلومين و ضمان حقوق المتقاضين، خاصة و أن الجميع الآن يتكلم عن معضلة المحسوبية التي لم تترك مجالا إلا و أصابته في مقتل. ولكن مادامت المحسوبية أمر واقع لم تتم معالجته بعد، و في انتظار الأحسن فالأفضل، إليكم سيداتي سادتي هذه القراءة لكل غاية مفيدة “.

كان يجب تمكين ال 75000 مرشح من ولوج مهنة المحاماة بدون تنظيم مباراة لتقليص العدد لأن هناك خصاص في هذا المجال، خاصة و أن الإمتحان أو المباراة لا تفرز بالضرورة أفضل المرشحين، بل الأداء في الميدان هو من يحدد الكفاءة و الموهبة، و المتقاضون هم من يختارون محامييهم بعناية حسب تنوع قضاياهم.

يمكن ربما التفكير مستقبلا في إنشاء سلك في الجامعة لتكوين المحامين ابتداء من السنة الثانية مثلا، و أما تنظيم امتحان يشبه المباراة على الشكل الذي رأيناه و تابعناه فمضيعة للجهد و الوقت، و منع للتشغيل و تعقيد للأمور بلا فائدة تذكر.

لما تنظم الدولة مباراة لتوظيف الأطر فهذا شيء مفهوم لأن الميزانية كما مناصب الشغل محدودة، في حين أن المحامين لا يكلفون الدولة شيئا بل يساهمون في إغناء صناديقها…

سيداتي سادتي، لا داعي لوضع عراقيل إضافية أمام الشباب الذين باتوا يعانون في صمت من جراء غلق كل الأبواب أمامهم. و لا يمكن الدفع بضرورة توفير الجودة لتبرير فرض المباراة لأن أفضل المحامين هم من لم يجتازوا أدنى مباراة لولوج المهنة و تألقوا و رسموا أسماءهم بمداد من ذهب نظرا لكفاءتهم، و موهبتهم، و نزاهتهم، و سمعتهم الطيبة، و استماتتهم في الدفاع عن المظلومين و ضمان حقوق المتقاضين.

كل شاب لديه الحق في اختيار المهنة التي يريد مزاولتها مادام لا يكلف الدولة فوق طاقتها، و المحامي لا يتقاضى أجرة من الدولة، فلا شيء بتاتا يبرر منع مزاولة مهنة المحاماة على الشباب بدعوى الخوف من تضييق الرزق على القدامى الذين كلما ازادادوا تجربة كلما تهافت الموكلون على خدماتهم، إذ لا يجب الخلط بين الركود الإقتصادي العام و عدد المحامين المؤهلين.

سيداتي سادتي، لنشرح بطريقة أيسر و أفضل: الأطباء يتخرجون من الجامعة، فلماذا لا يتم تنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة الطب قبل السماح للمتخرجين من كلية الطب بفتح عياداتهم على غرار المتخرجين من كلية الحقوق الذين يفرض عليهم اجتياز مباراة يرسب فيها 90./. منهم قبل السماح للقلة القليلة بفحص ملفات الموكلين؟ فهل القضية تتعلق بالحرص على ضرورة توفير الجودة الخدماتية، علما أن فحص المرضى مهمة أثقل بكثير من مجرد فحص ملف قانوني تكون فيه كلمة الفصل للقاضي و ليس للمحامي…؟

لما يتخرج الطبيب من الجامعة، يفتح عيادته و يباشر عمله. و لما يتخرج رجل القانون من الجامعة، لا يسمح له بمزاولة مهنة المحاماة. فهل القانون الذي يدرسه الطلبة في الجامعة لا علاقة له بمهنة المحاماة…؟

فإما أن يتم إنشاء سلك للمحاماة في الجامعة أو أن تلغى مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لأنها مباراة ظالمة تمنع و لا تيسر، كما أنها لا تضمن بالضرورة الجودة في الأداء.

و يبقى سؤال عالق: هل هؤلاء الشباب الذي رسبوا في امتحان الأهلية مع أو ضد تمكين المتخرجين من كلية الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة بلا امتحان و لا مباراة إقصاء، أم أن المهم بالنسبة لهم هو الحصول على الأهلية لأنفسهم فقط…؟

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