خبير سوق الإنتقالات .. “سان جيرمان” لن يضم عز الدين أوناحي

هبة بريس _ الرباط

حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم موقفه بشأن التعاقد مع النجم المغربي، عز الدين أوناحي، المحترف بصفوف نادي أنجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في الأيام الماضية أن نادي باريس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع أوناحي باعتباره من أبرز المواهب الصاعدة التي برزت في مونديال قطر.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “باريس سان جيرمان لن يضم عز الدين أوناحي، إنه ليس جزءا من خطط النادي، حيث يتبع باريس سان جيرمان نوعا مختلفا من الاستراتيجية تحت قيادة (مديره الرياضي) لويس كامبوس، ويثق في مواهبه”.

وأضاف رومانو: “يخطط سان جيرمان لإعطاء الثقة للاعبه الشاب زايري ايميري في هذا المركز (الذي يشغله أوناحي وهو لاعب الوسط ومحرك اللعب)”.

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