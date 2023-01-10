اعتداء جنسي بملهى ليلي لنجم “سان جرمان” وبرشلونة

2023-01-10 / 20:05
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هبة بريس _ وكالات

فتحت محكمة إسبانية تحقيقا في مزاعم اعتداء مدافع منتخب البرازيل السابق داني ألفيش جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة الشهر الماضي.

وقالت المحكمة العليا في مقاطعة كاتالونيا في بيان إن محكمة في برشلونة فتحت تحقيقا في “جريمة اعتداء جنسي مزعومة نتيجة شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم”.

وبينما لم يذكر البيان اسم ألفيش، أكدت مصادر مطلعة لوكالة “فرانس برس” أن التحقيق يتعلق بلعب برشلونة ويوفنتوس السابق.

وقالت شرطة كاتالونيا إنها تلقت شكوى في الثاني من يناير من سيدة زعمت بان ألفيش لمسها بشكل غير لائق.

ووقع الاعتداء الجنسي المزعوم في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر، بحسب تقارير إعلامية إسبانية أشارت فيها إلى أن اللاعب اتهم بوضع يديه على سروال المرأة.

وأكد ألفيش (39 عاما) أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، وقال لشبكة “إنتينا 3” الإسبانية الأسبوع الماضي إنه لم ير المرأة من قبل.

وأضاف “كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين”.

وتواجد ألفيش الذي يلعب حاليا مع فريق بوماس أونام المكسيكي، في برشلونة في إجازة بعد مشاركته في مونديال حيث بات اللاعب الأكبر سنا يدافع عن ألوان سيليساو في النهائيات.

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