“أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

هبة بريس _ الرباط

جدد أساتذة التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين ايضا التضييق الذي تتعرض له احتجاجاتها

وأعلن اساتذة التعاقد مقاطعتهم مجموعة من المهام، ورفضهم للنظام الأساسي الجديد للقمع والحصار، إضافة الذي تتعرض له احتجاجاتهم

وانتقدوا استمرار مخطط التعاقد ومحاولة الدولة تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق تفكيك الوظيفة العمومية، واستبدالها بأنماط أكثر هشاشة ومرونة.

كما جدد الأساتذة رفضهم للنظام الأساسي الجديد وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية، ونقل علاقات الشغل بالقطاع الخاص إلى القطاع العام، محملين المسؤولية للنقابات في حال تمرير هذا النظام.

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