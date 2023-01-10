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“أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

2023-01-10 / 19:47
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هبة بريس _ الرباط

جدد أساتذة التعاقد تشبثهم بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين ايضا التضييق الذي تتعرض له احتجاجاتها

وأعلن اساتذة التعاقد مقاطعتهم مجموعة من المهام، ورفضهم للنظام الأساسي الجديد للقمع والحصار، إضافة الذي تتعرض له احتجاجاتهم

وانتقدوا استمرار مخطط التعاقد ومحاولة الدولة تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق تفكيك الوظيفة العمومية، واستبدالها بأنماط أكثر هشاشة ومرونة.

كما جدد الأساتذة رفضهم للنظام الأساسي الجديد وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية، ونقل علاقات الشغل بالقطاع الخاص إلى القطاع العام، محملين المسؤولية للنقابات في حال تمرير هذا النظام.

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‫3 تعليقات

  2. كنا نرى الأستاذ على بعد 100 متر نفر بسرعة ونركض كي لا يرانا الان سار التلميد يضرب الأستاذ لا حول ولا قوة الا بالله

  3. كنا نرى الأستاذ على بعد 100 متر نفر بسرعة ونركض كي لا يرانا الان سار التلميد يضرب الأستاذ لا حول ولا قوة الا بالله

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