عفو ملكي لفائدة 810 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
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ذكرى 11 يناير .. عفو ملكي على 991 شخصا

2023-01-10 / 19:20
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة ذكرى 11 يناير، أصدر جلالة الملك محمد السادس عفوه السامي على 991 شخصا.

في ما يلي بلاغ لوزارة العدل:

بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهدة السنة 1444 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 991 شخصا وهم كالأتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 707 نزلاء وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 10 نزلاء
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 687 نزيلا
– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 9 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 284 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 86 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 17 شخصا
– العفو من الغرامة لفائدة: 169 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 12 شخصا

المجموع العام : 991

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام.

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‫5 تعليقات

  2. تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 9 نزلاء أظن أنه خطأ ❌ كبير لأنه يمكن أن يخرج ويفعل جرائم

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