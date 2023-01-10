Algerian protesters gather during an anti-government demonstration in the centre of the capital Algiers, Algeria, Friday, June 14, 2019. Algeria is in the midst of an unprecedented anti-corruption crusade, sparked by a people's revolt in February and prompting many lawmakers to be questioned over allegations, and former Algerian prime minister Abdelmalek Sellal jailed Thursday in an anti-corruption sweep. (AP Photo/Anis Belghoul)

الفساد في الجزائر ..466 بلاغ في سنة

2023-01-10 / 19:12
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هبة بريس _ الرباط

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، سليمة مسراتي، تلقي السلطة 466 بلاغاً عن الفساد في ظرف سنة.

وقالت، في حوار صحفي أمس الإثنين، إنه ستتم المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للشفافية 2023 -2026، مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأشارت المتحدثة إلى أنّها تُشرف على الاجتماع الدوري لخلية المتابعة لدراسة التبليغات، ليتم بعدها مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية في حال توفر هذه التبليغات على الشروط القانونية التي تؤكد معطيات تفيد بشبهة الفساد.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تحيين المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في وقت تتواصل فيه محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من مسؤولين كبار ووزراء وقادة مدنيين وعسكريين ورجال أعمال بارزين. وفي ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استعادة نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة.

ولم تؤد هذه المحاكمات إلى تحسين ترتيب الجزائر ضمن مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية كل سنة.

وكان آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية في يناير 2022، صنف الجزائر ضمن الرتبة 117 دوليا والثالثة مغاربيا من مجموع 180 دولة.

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