الأتلتيكو جواو فيليكس في طريقه إلى تشيلسي

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية متطابقة، أن الدولي البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قريب من الإنتقال إلى تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة..

وأوضحت هذه المصادر أن اللاعب البرتغالي سينضم إلى النادي اللندني حتى نهاية الموسم، مقابل حصول أتليتيكو مدريد على 11 مليون يورو، إضافة إلى تكفل نادي تشيلسي براتب اللاعب.

وأضافت التقارير أن فيليكس البالغَ من العمر 23 عاماً، سيوقع أولاً على تمديد عقد مع أتليتيكو مدريد حتى عام 2027، قبل إكمال إجراءات الإعارة.

وبحسب صحيفة “آس”، سيسافر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى لندن، اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت صحيفة “أبولا” أن الإعلان الرسمي عن الصفقة أصبح وشيكا.

ويأتي انتقالُ اللاعب بعد دخوله في عدة خلافات مع المدرب دييغو سيميوني خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى طلب الرحيل عن النادي في الفترة الحالية.

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