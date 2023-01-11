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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-01-11 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات وجنوب شرق البلاد والجنوب الشرقي، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بعض القطرات المطرية المحلية بالسهول الشمالية ومناطق السايس وهضاب الفوسفاط، مع بقايا من الأمطار في بعض المناطق بشمال الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير.

وستكون السماء أحيانا غائمة بوسط البلاد والسهول الشمالية، إضافة إلى تناثر حبات من الغبار المحلي بجنوب المملكة.

ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 05 درجات بكل من الريف والأطلس والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 5 و 10 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والسهول الغربية المجاورة لمرتفعات الأطلس، وأيضا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 16 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 9 و 12 درجة بباقي ربوع المملكة.

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