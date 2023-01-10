بعد فاجعة ميراللفت.. السلطات المحلية تضيق الخناق على مهربي البشر
محمد منفلوطي_ هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، أن السلطات المخلية بمير اللفت، سارعت إلى تضييق الخناق على ظاهرة الهجرة السرية بعد الحصيلة المفجعة التي خلفت ضحايا غرقا، وذلك عبر القيام بعمليات تروم هدم معاقل المهاجرين السريين بشواطئ ميراللفت (أفتاس- إمني نتركَا- تامحروشت…)، لاسيما وأن هذه الأخيرة باتت تعد قبلة مفضلة للحالمين بجنة الضفة الاخرى.
وأضافت ذات المصادر، أن لجنة مختلطة مكونة من باشا المنطقة بمعية قائد الملحقة الإدارية الاولى، وبدعم عناصر الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة وأعوان السلطة، حلت بالشواطئ المذكورة، وباشرت صباح اليوم الثلاثاء عمليات هدم استهدفت البراريك العشوائية بشاطىء “أكني وأعراب”، بجماعة ميراللفت، ضمن حملة منسقة لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر، والتي خلفت ارتياحا بين صفوف المهتمين والفعاليات الجمعوية.
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7 تعليقات
فاجعة رهيبه
الهجرة عبر قوارب الموت تعني الانتحار. والانتحار يعني أن الشباب المغربي أو المواطن بمفهوم أوسع وصل إلى درجة الاكتئاب السوداوي الذي يعني أن الإنسان فقد الأمل في الحياة وكل شيء أصبح مظلما بالنسبة إليه مما يدفعه إلى الارتماء في عرض البحر عبر قوارب الموت رغم أن المغرب فيه من الثروات ما لايعد ولايحصى لكن هذه الثروات تحتاج لتوزيع عادل وتحتاج لمسؤولين اكفاء قادرين على حسن استغلالها لتوزيعها بعدل بين المواطنين حتى لايرموا بأنفسهم في عرض البحر. المسؤول الحقيقي لايجب أن يرمي اللوم على من سبقه بل المسؤول الحقيقي هو الذي يبحث عن الحلول للقضاء على الظاهرة وبعد ذلك يمكننا محاسبة المسؤولين السابقين إذا ثبتت مسؤوليتهم حتى يصبح المسؤول خائفا من تحمل المسؤولية خصوصا اذا كان يعلم مسبقا أنه ستكون هناك محاسبة.
يقولون ما لا يفعلون! هؤلاء المسؤولين لا يهمهم الناس إطلاقا فهم يتكلمون ويدينون ويشجبون ويستنكرون ويرفضون وسيعملون٠
وجب علينا توضيح الحقائق ونقول انه على طول الساحل الممتد من ميرلفت حتى بير كندوز وكما عاينا بام اعيننا توجد نقاط مراقبة قارة للبحرية والقوات المسلحة وكدا القوات المساعدة مهمتها مراقبة اي تحرك مشبوه على طول هده المسافة ,فكيف ادن استطاع هؤلاء المهربون الافلات
يجب التضرع و الدعاء إلى الله و نقول الله خرج الأمور بخير و على خير .نحن على سفينة الله أعلم كيف سيكون مصيرها . الله أعلم كيف ستكون الخاتم
هذه الدولة تظن نفسها تفعل شيئا للشباب .
الشباب تقهر لا عمل لا مدخول من أجل العيش فقط ولا منحة ولا راتب …شباب حامل للشهادات
وليس بجيبه ريال أبيض أتعب والديه كل صباح يلزمه مصروف ..ونفس الأسطوانة تعاد لسنوات.
أنا احترم سي السكوري كفاءة عالية جداً يدكرني برجال الدولة الاوفياء و المخلصين لهذا و نتمنى له التوفيق، تجددت مآسي الهجرة السرية بالسواحل الجنوبية؛ هذه المرة من منطقة مير اللفت سيدي إفني واد نون التي عاشت يوما حزينا الجمعة الماضية، بعد انتشال جثث شباب ينحدرون من دواوير هذه الجماعة القروية كانوا في الطريق نحو جزر الكناري الأمازيغية انطلاقا من شاطئ “إيمين تركا” مشاكل الهجرة الكل يعلمها، تسأل الطفل يجيبك لماذا يفكر في الرحيل، المشكل الأكبر أن أبناء الوطن أضحوا يرون أن وطنهم هو العدو الاول لهم