بعد فاجعة ميراللفت.. السلطات المحلية تضيق الخناق على مهربي البشر

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن السلطات المخلية بمير اللفت، سارعت إلى تضييق الخناق على ظاهرة الهجرة السرية بعد الحصيلة المفجعة التي خلفت ضحايا غرقا، وذلك عبر القيام بعمليات تروم هدم معاقل المهاجرين السريين بشواطئ ميراللفت (أفتاس- إمني نتركَا- تامحروشت…)، لاسيما وأن هذه الأخيرة باتت تعد قبلة مفضلة للحالمين بجنة الضفة الاخرى.

وأضافت ذات المصادر، أن لجنة مختلطة مكونة من باشا المنطقة بمعية قائد الملحقة الإدارية الاولى، وبدعم عناصر الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة وأعوان السلطة، حلت بالشواطئ المذكورة، وباشرت صباح اليوم الثلاثاء عمليات هدم استهدفت البراريك العشوائية بشاطىء “أكني وأعراب”، بجماعة ميراللفت، ضمن حملة منسقة لمحاربة ظاهرة الاتجار في البشر، والتي خلفت ارتياحا بين صفوف المهتمين والفعاليات الجمعوية.

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