خاص.. خالد النقري يكشف لهبة بريس تفاصيل عمله الرمضاني “كاينة ظروف”

نجلاء مزيان

كشف المنتج المغربي خالد النقري في حوار خاص مع جريدة هبة بريس الالكترونية، تفاصيل عمله الرمضاني الجديد “كاينة ظروف”.

و صرح ذات المتحدث أنه شرع في تصوير مسلسل جديد سيبث برمضان 2023، و الذي يضم مجموعة من النجوم المغاربة.

و أضاف النقري أن هذا العمل هو مرآة للمجتمع، كونه يعالج ثلاث قضايا مهمة، بالإضافة إلى مجموعة من المفاجئات في أحداث العمل و التي سوف تفاجئ المشاهد المغربي.

المسلسل هو من إخراج إدريس الروخ و كتابة بشرى ملاك، و بطولة مشتركة بين سامية أقريو و راوية، ابتسام العروسي، عبد النبي البنيوي، و آخرون..

و تعالج قصة العمل نظرة المجتمع للسجناء و كيفية إعادة إذماجهم مجددا لمحاصرة حالات العود التي تشتكي منها المؤسسة السجنية بالمغرب.

و يسلط هذا العمل الدرامي الضوء على ثلاث شخصيات، “الشيخة”، “بنت الفشوس ” بعد الإفلاس، و “فتاة منحرفة” ستبرز الأحداث الدوافع التي دفعتها إلى ذلك.

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