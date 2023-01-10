خاص.. خالد النقري يكشف لهبة بريس تفاصيل عمله الرمضاني “كاينة ظروف”

2023-01-10 / 17:38
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نجلاء مزيان

كشف المنتج المغربي خالد النقري في حوار خاص مع جريدة هبة بريس الالكترونية، تفاصيل عمله الرمضاني الجديد “كاينة ظروف”.

و صرح ذات المتحدث أنه شرع في تصوير مسلسل جديد سيبث برمضان 2023، و الذي يضم مجموعة من النجوم المغاربة.

و أضاف النقري أن هذا العمل هو مرآة للمجتمع، كونه يعالج ثلاث قضايا مهمة، بالإضافة إلى مجموعة من المفاجئات في أحداث العمل و التي سوف تفاجئ المشاهد المغربي.

المسلسل هو من إخراج إدريس الروخ و كتابة بشرى ملاك، و بطولة مشتركة بين سامية أقريو و راوية، ابتسام العروسي، عبد النبي البنيوي، و آخرون..

و تعالج قصة العمل نظرة المجتمع للسجناء و كيفية إعادة إذماجهم مجددا لمحاصرة حالات العود التي تشتكي منها المؤسسة السجنية بالمغرب.

و يسلط هذا العمل الدرامي الضوء على ثلاث شخصيات، “الشيخة”، “بنت الفشوس ” بعد الإفلاس، و “فتاة منحرفة” ستبرز الأحداث الدوافع التي دفعتها إلى ذلك.

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