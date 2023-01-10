خاص.. خالد النقري يكشف لهبة بريس تفاصيل عمله الرمضاني “كاينة ظروف”
كشف المنتج المغربي خالد النقري في حوار خاص مع جريدة هبة بريس الالكترونية، تفاصيل عمله الرمضاني الجديد “كاينة ظروف”.
و صرح ذات المتحدث أنه شرع في تصوير مسلسل جديد سيبث برمضان 2023، و الذي يضم مجموعة من النجوم المغاربة.
و أضاف النقري أن هذا العمل هو مرآة للمجتمع، كونه يعالج ثلاث قضايا مهمة، بالإضافة إلى مجموعة من المفاجئات في أحداث العمل و التي سوف تفاجئ المشاهد المغربي.
المسلسل هو من إخراج إدريس الروخ و كتابة بشرى ملاك، و بطولة مشتركة بين سامية أقريو و راوية، ابتسام العروسي، عبد النبي البنيوي، و آخرون..
و تعالج قصة العمل نظرة المجتمع للسجناء و كيفية إعادة إذماجهم مجددا لمحاصرة حالات العود التي تشتكي منها المؤسسة السجنية بالمغرب.
و يسلط هذا العمل الدرامي الضوء على ثلاث شخصيات، “الشيخة”، “بنت الفشوس ” بعد الإفلاس، و “فتاة منحرفة” ستبرز الأحداث الدوافع التي دفعتها إلى ذلك.
6 تعليقات
التفاهات في التفاهات
ممثل محترم
رمضان شهر المغفره والرحمة
رمضان شهر المغفره والرحمة شهر الايمان
رمضان ليس شهر التفاهة رمضان شهر العباده
النبي ﷺ 💟 يقول رغم أنف من أدرك رمضان ولم بغفر له رمضان شهر قيام الليل