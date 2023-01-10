أخنوش: عدد المؤمنين بCNSS ارتفع إلى أزيد من 23,2 مليون شخص

2023-01-10 / 16:42
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هية بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ووفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، شرعت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وبالأرقام، ذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من AMO-TADAMON).

وتماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، يضيف أخنوش، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، مشيرا الى أن أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء بلغت برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة ب AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية (كلفت أزيد من 233 مليون درهم).

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