أخنوش: تدبير جائحة كورونا وطنيا كان موضوع إشادة عالمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الأزمة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كورونا، كانت أزمة غير مسبوقة لا من حيث طبيعتها ولا من حيث حجم التبعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها”.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين “بفضل الله وقوته، تمكنت السلطات العمومية من التحكم تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع وكان هذا الأداء موضوع إشادة عالمي، وتميزت تلك المرحلة بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير وكذلك بتعبئة قوية لجميع الفاعلين والمواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة في تناغم وانسجام تام مع التعليمات الملكية.”
وأكد أخنوش، على أن “شدة هذه التداعيات في سياقنا الوطني ليست وليدة اليوم، ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط تدبير بعض القطاعات قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية وادماج القطاع الغير مهيكل، وتعزيز العدالة المجالية وابنهوض بالاقتصاد الوطني.”
11 تعليقات
يجب اخذ الحيطة والحذر والوقاية من فيروس كورونا..
من الخميسات الى قبة البرلمان ليذكرنا بجائحة كورونا.الناس خدامين لصالح العام.
جائحة كورونا كانت سبب فقر العديد من الأسر المغربية وكذا العالمية ..
اخنوش رجل زين
اخنوش فخر سوس
من الجهل أن يسب الشعب أخنوش
أخنوش ليس رئيس جيد
أخنوش مظلوم مسكين كولشي يسب فيه
اللهم الله عليه وسلم على نبينا محمد
اي مساواة وانصاف وعدل وحقوق لاصحة سبيطارات في حالة لا يرتى لها و نقص ادوية خصاص مهول بموارد بشرية تلاميذ انقطعو عن دراسة بسبب ساعة مشؤومة هدر مدرسي لا تشغيل لاتعليم ماعدا خدماتي للمحسوبية وزبونية وحكومة عرقتنا غلاءا اسعار وارتفاع غازوال !!!
فيروس كورونا كان سبب في طلاق وتشتيت العديد من الأسر المغربية..