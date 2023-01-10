أخنوش: تدبير جائحة كورونا وطنيا كان موضوع إشادة عالمية

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الأزمة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كورونا، كانت أزمة غير مسبوقة لا من حيث طبيعتها ولا من حيث حجم التبعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها”.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين “بفضل الله وقوته، تمكنت السلطات العمومية من التحكم تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع وكان هذا الأداء موضوع إشادة عالمي، وتميزت تلك المرحلة بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير وكذلك بتعبئة قوية لجميع الفاعلين والمواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة في تناغم وانسجام تام مع التعليمات الملكية.”

وأكد أخنوش، على أن “شدة هذه التداعيات في سياقنا الوطني ليست وليدة اليوم، ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط تدبير بعض القطاعات قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية وادماج القطاع الغير مهيكل، وتعزيز العدالة المجالية وابنهوض بالاقتصاد الوطني.”

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