بوريطة يستقبل كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارتن إليوت سامبسون.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حاليا السيد إليوت سامبسون للمملكة.

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