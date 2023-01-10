“نارسا” تنظم المسابقة الوطنية “من أجل الحياة” وجوائز خاصة للفائزين

2023-01-10 / 15:15
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هبة بريس - الرباط

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2023، تنظم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا, النسخة الجديدة للمسابقة الوطنية ” من أجل الحياة ” حول موضوع * حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن.

و بإلاضافة إلى انتقاء وتتويج أحسن السائقين المهنيين المشتغلين بالقطاع، تفتح نارسا باب المشاركة في هذه المسابقة الوطنية في وجه جميع المقاولات العاملة بالمجال وكافة الأفراد والهيئات المهتمة بالموضوع والمبدعة في مجال الإنتاجات السمعية البصرية والأعمال الغنائية والابتكار والاختراع والمقاولات الناشئة.

وسيتم اختيار أفضل المساهمات من المسارات المهنية والمبادرات الرائدة للمشاركة في البرنامج التلفزي “من أجل الحياة” وتتويج الفائزين بمبالغ مالية .

على الراغبين في المشاركة في المسابقة ولوج الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية www.narsa.ma والصفحة الرسمية لنارساعلى الفايسبوك للاطلاع على قانون المسابقة.

آخر أجل لإيداع الملفات 17يناير2023 .. كونوا في الموعد

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