النجم المغربي أشرف حكيمي يصل لمطار ابن بطوطة (صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
وصل نجم كرة القدم المغربي ، أشرف حكيمي لمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة ، بعد زوال اليوم الثلاثاء ، قبل توجهه لمدينة القصر الكبير لحضور حفل التكريم الذي ينظم على شرفه .
وتتواصل في هذه الأثناء الاستعدادات بالملعب البلدي بمدينة القصر الكبير لاستقبال ابن المنطقة، النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل المشاركة في الحفل الذي خصصته جماعة مدينة القصر الكبير له، اعترافا بمساهمته في الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر.
وسيقوم النجم المغربي بتدشين ملعب لكرة القدم بمدينة القصر الكبير بعد حضوره لحفل التكريم.
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المجموع 4 آراء
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12 تعليقات
مرحبا باللاعب المحترم.
يجب تسمية الملعب باسم اللاعب.
يستاهل ولد البلاد تايرفع الراية المغربية متواضع وولد الشعب
مرحبا بك في وطنك الام ..
لاعب خلوق نتمنى له مسيرة موفقة يارب العالمين وباقي رفاقه..
تحية لناس القصر الكبير
أفضل ظهير في العالم
مزيدا من التألق والابداع لأسود الأطلس فخر المغرب والعرب..
موفق ان شاء الله ومزيدا من التقدم والازدهار والنجاح ..
اللهم احفظ اللعب الدولي حكيمي ..
المغرب ارض السلام والأمن والأمان والاستقرار..
نتمنى له عطلة سعيدة هو وعائلته..
متألق دائما حكيمي ..