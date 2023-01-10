النجم المغربي أشرف حكيمي يصل لمطار ابن بطوطة (صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

وصل نجم كرة القدم المغربي ، أشرف حكيمي لمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة ، بعد زوال اليوم الثلاثاء ، قبل توجهه لمدينة القصر الكبير لحضور حفل التكريم الذي ينظم على شرفه .

وتتواصل في هذه الأثناء الاستعدادات بالملعب البلدي بمدينة القصر الكبير لاستقبال ابن المنطقة، النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل المشاركة في الحفل الذي خصصته جماعة مدينة القصر الكبير له، اعترافا بمساهمته في الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر.

وسيقوم النجم المغربي بتدشين ملعب لكرة القدم بمدينة القصر الكبير بعد حضوره لحفل التكريم.

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