دون شروط السن أو العدد.. السعودية تكشف تفاصيل الحج

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن موسم الحج الذي سيحل بعد أشهر سيكون بلا غالبية القيود التي فرضتها جائحة كورونا طوال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما شرط العمر وعدد الحجاج.

ونقلت الوزارة عن وزيرها توفيق الربيعة قوله إن “أعداد الحجّاج في موسم 1444 هجري ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر”.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير الربيعة، الذي كان يتحدث في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، قوله إن “الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا، ما يعني أن أكثر من مليوني حاج سيؤدون المناسك”.

وأضاف أنه “سيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%”، مؤكدا “عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط”.

وأوضح الربيعة أنه “سيتم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية”.

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