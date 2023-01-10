نبيل بنعبد الله يذبح الديموقراطية عبر الواتساب و يضحي بالزايدي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

صوتت اللجنة المركزية لحزب نبيل بنعبد الله على المكتب السياسي، قبل يومين، والتي انتهت بلائحة على ” المقاس ” بصورة توهم المتتبع انها شكل ديموقراطي نابع من المشاركة وصندوق الاقتراع، في حين أن مصادر الجريدة قالت ان اللوائح تم تسريبها مسبقا في هذه العملية عبر تطبيق ” الوتساب “، في وجه مشابه لما كان عليه الوضع في السابق عبر الاعتماد على “فوطوكوبي” لأن الرفاق لا يعرفون بعضهم البعض، وأن معظمهم هم من الوافدين الجدد، أو من الرفاق القدامى و الذين خرج بعضهم “بسيف علي” ضد الأمين العام بنعبد الله ، مثل سهيل الذي كان ضد إعادة ترشح الأمين العام، حتى جاء اسمه ضمن لائحة واتساب نبيل بنعبد الله، في حين تمت التضحية بالمرشح الزايدي الذي وجد اسمه خارج اللائحة لاسباب يعرفها الامين لوحده.

وكشفت مصادرنا ، أن لائحة المكتب السياسي تضم مخضرمين مثل سهيل المدير العام ل” سياش” الذي تمت إقالته في عهد الحسن الثاني والذي تمت إقالته لمرة ثانية بعد سنتين من توليه وزارة التشغيل، بجانبه عبد السلام الصديقي الذي طمح للأمانة العامة للحزب، و الذي هو مقرب من الياس العمري عن طريق جمعية أريد، ثم عبد الأحد الفاسي ابن العائلة الفهرية، الذي تولى حقيبة السكنى بعد إقالة نبيل بنعبد الله بسبب الغضبة الملكية، بعد فشله في تنزيل مخطط تنموي لإقليم الحسيمة، و شرفات افيلال الوزيرة المقربة جدا من الأمين العام صاحب الولايات الأربعة على رأس حزب الشيوعيين المغاربة.

نجد كذلك الرئيس الأبدي لحكومة الشباب الموازية، اسماعيل الحمراوي، و كذا البرلماني الشاب بنشقرون الذي اتهمته الصحف الوطنية بسرقة المياة المعدنية و الأوراق من البرلمان في ولايته كبرلماني شاب، و برلماني سابق عن بوجنيبة لم يخل من تهم تهم تدبير جماعة بوجنيبة، كانت محط تحقيق من طرف الجهات المختصة.

أكبر الخاسرين في هذه اللائحة المسربة هو الزيدي، الذي ضحى به نبيل نظرا للمدة الحبسية التي قضاها بسبب تهمة رشوة، و يبدو أن الأمين العام لا يريد التخلي عن أصوات عائلة الزيدي، دون إعطائه منصب مسؤولية.

و يلاحظ كذلك الاحتفاظ بعديشان مهندس التنظيم سابقا، والذي تم تجميده عمليا بعد تورطه في العملية الانقلابية التي قادها الوزير السابق أناس الدكالي، و الذي كان عديشان عضوا في ديوانه لما كان وزيرا للصحة، مع وضع أناس الصبيحي ابن عم الوزير المقال من طرف الملك، امين الصبيحي وزير الثقافة سابقا، و نسيب اسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة و الأمين العام للحزب سابقا بعد وفاة علي يعتة رمز الحزب.

أسماء أخرى دون تاريخ و دون وزن سياسي أو تجربة تسيير أو دبلومات عليا نجدها في المكتب السياسي لنبيل الأمين العام الدائم للحزب الشيوعي سابقا.

السؤال الذي يطرحه رفاق المؤسس ” علي يعتة ، ماذا سيستفيد الحزب من هذه التشكيلة ؟؟ هل استمرار الحزب في تراجع شعبيه ؟؟.

و يبدو من خلال الصور التي نشرها البرلماني حسن اومريبط في صفحته الرسمية، أن أعضاء اللجنة المركزية توصلوا بلائحة أعضاء المكتب السياسي الذين اختارهم نبيل بنعبد الله في قتل واضح للديموقراطية و استمرار تضليل جماعي للرفاق و الرفيقات وعلى رأسهم الساقطون في لائحة نبيل.

اللائحة كذلك شملت أغلبية أعضاء المكتب السياسي، عرفانا لهم على الاصطفاف الى جانب أمين حزبهم، بعد أن وصفه بلاغ من الديوان الملكي ب “المضلل”، وكشفت توالي ولايات ترأس بنعبد الله على رأس الحزب الكثير من “التضليل” والحروب انتهت بإنسحاب العديد من الرفاق، تاركين سفينة PPS ، تسبح في وجهة مجهولة .

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