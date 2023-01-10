البيضاء.. حافلة للنقل الحضري ت-دهس شخصا

هبة بريس - البيضاء

شهد شارع إميل زولا بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، حادث سير خطير .

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الحادث، إلى دهس حافلة للنقل الحضري تابعة “ألزا”، شخصا كان في حالة غير طبيعية.

وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر، جلس وسط الشارع المذكور، قبل أن يدهسه سائق الحافلة الذي لم ينتبه لوجوده.

هذا وفور علمها بالحادث، انتقلت المصالح المعنية إلى عين المكان على عجل، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، كما تم توقيف سائق الحافلة للتحقيق معه والكشف عن تفاصيل الواقعة.

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