المغرب يتصدر قائمة المتأهلين لنهائيات جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم

هبة بريس

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن تأهل 100 مشارك للتصفيات النهائية لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في دورتها السادسة 2023، مضيفة أن المغرب تصدر قائمة الدول الدول المتأهلة ب 20 متنافسا.

وأضافت المؤسسة أن لجنة الفرز اختارت 100 متسابق يمثلون 13 دولة عربية و 18 دولة غير عربية، حيث تأهل 58 مشاركا من الدول العربية، فيما تأهل 42 مشاركا من دول غير عربية، مؤكدة أن المغرب تصدر البلدان المتأهلة لهذه المرحلة بـ نحو 20 متنافسا، ومن بلاد الشام والعراق 17 متنافسا، ومن مصر والسودان والصومال 17 متنافسا، ومن دول الخليج العربي حوالي 4 متنافسين، فيما بلغ تعداد المتأهلين من الدول غير العربية نحو 42 متنافسا.

وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن ، التي تنظم تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم” برعاية رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 900 ألف ريال قطري، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال قطري، والفائز بالمركز الثاني على 300 ألف ريال، والثالث ينال 100 ألف ريال.

وتهدف جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم إلى تشجيع المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، واكتشاف الموهوبين ودعمهم وتقديمهم للعالم، وتكريم المتميزين والمبدعين من المقرئين، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها، وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية، وتسعى إلى تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله فهما وأداء وتدبرا.

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