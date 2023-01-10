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السعودية توقع اتفاقيات مع 24 دولة بشأن حصص الحجاج

2023-01-10 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، “توقيع اتفاقيات بشأن حصص وخدمات الحجاج مع وفود 24 دولة إسلامية”، مشيرة إلى أن “عدد الحجاج سيعود إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا”.

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها على “تويتر”، إنه “تزامناً مع إكسبو الحج 2023″، وقع وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، 17 اتفاقية دولية مع 17 وفداً لدول، فيما وقع نائبه عبد الفتاح المشاط 7 اتفاقات مماثلة مع 7 وفود أخرى”.

وأوضحت الوزارة أن “الاتفاقيات تتضمن الحصة المخصصة لكل وفد، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة، والتعليمات التنظيمية”، مؤكدة أنها “تأتي بهدف تطوير خدمات الحج والعمرة وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030”.

وتشمل أيضا “نشر ثقافة الجودة، وإجراء الدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات العمل على البرامج الاستشارية مع شركاء وزارة الحج والعمرة لرفع الكفاءة والجودة، وممثلين في الطوافة ومقدمي خدمات التموين والنقل”.

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