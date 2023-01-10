صفرو.. قضية شيكات انتخابية تتفجر والشرطة تحجز هواتف منتخبين ومقاول للخبرة

2023-01-10 / 09:41
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هبة بريس - فاس

حجزت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة صفرو هواتف ما يقارب من 6 مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة ضمنهم مقاول ينحدر من مدينة ميسور، وذلك لفائدة الأبحاث التي تجريها في قضية “شيكات انتخابية” تفجرت مؤخرا.

وتعود تفاصيل الملف حسب المراسلة التي وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى كل من رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تحدثت فيها عن مضامين تقارير إعلامية رصدت قضية “شيك انتخابي” أثار الجدل في مدينة صفرو وقت الإنتخابات التشريعية السابقة. ودعت إلى فتح تحقيق في النازلة. وتمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لصفرو، والتي قامت بدورها بفتح تحقيق وأمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى كل الأطراف في هذه النازلة.

وبحسب مصدر هبة بريس، فقد تفجر الملف بعدما تفاجأ مستشار جماعي بتقديم شيك باسم زوجته من طرف مقاول بمدينة ميسور.

و أضاف ذات المصدر، أن المستشار وزوجته أكدا بأنهما لم يسبق لهما أن تعاملا مع المقاول الذي رغب في صرف الشيك الذي تحوم شكوك على أنه قدم كـ”ضمانة” إسوة بباقي أعضاء المعارضة السابقة من أجل عدم الإخلال بالتحالف المعارض للرئيس السابق، والتصويت لفائدة مرشح المعارضة السابقة، في عملية إعادة انتخاب المكتب بعد استقالة الرئيس السابق.

وقالت المصادر إن الشرطة حجزت أيضا على هاتف المقاول المعني بمحاولة صرف الشيك، وذلك لفائدة البحث يضيف المصدر.

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