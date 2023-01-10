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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-01-10 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما يرتقب مرور سحب كثيفة ومحملة بقطرات مطرية فوق بعض الأقاليم الجنوبية، مع تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وكذا فوق المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تناثر حبات من الغبار محليا بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 05 درجات بكل من الريف، والأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بهضاب الفوسفاط و والماس، والغرب، والسهول الغربية المجاورة لمرتفعات الأطلس، وأيضا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 16 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 09 و 12 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بالمنطقة الشرقية وبجنوب البلاد.

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