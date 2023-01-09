حفل تكريم متقاعدي قطاع التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء بتازة

2023-01-09 / 22:40
0
هبة بريس _ ع محياوي

محياوي – هبة بريس

سيرا على السنة الحميدة التي دأب مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء، قسم التوزيع بتازة على نهجها كل فترة إحالة أطره ومستخدميه على التقاعد ، نظم أول أمس السبت 7 يناير الجاري، ذات المجلس حفل تكريم المحالين على التقاعد وتوديعهم في حفل رسمي بأحد الفنادق المصنفة بتازة يليق بمقامهم ومكانتهم داخل الاسرة الكهربائية .

الحفل كان مناسبة لتهنئة المتقاعدين على سنوات من العطاء وعلى روح المسؤولية والتفاني في العمل نظيرا لما أسدوه من خدمات جليلة للقطاع طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح القطاع

وبهذه المناسبة، ألقى عدد من المتذخلين كلمتهم عبروا من خلالها لكافة المحالين على التقاعد عن مشاعر التقدير والعرفان نظيرا لما أسدوه من خدمات جليلة للقطاع طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح القطاع. كما تم التنويه بالمجهودات التي يبدلها مجلس الأعمال الإجتماعية من أجل تحسين العرض الاجتماعي وتجويد خدماته في تقوية أواصر المحبة والأخوة بين الكهربائيين .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قدرة الأسر على الادخار…تشاؤم من مندوبية الحليمي

قدرة الأسر على الادخار…تشاؤم من مندوبية الحليمي

2023-01-09 / 21:57
Photo of “أزولاي ” يترأس ندوة حول موضوع “دور اليهود المغاربة في إغناء الذاكرة الجماعية الوطنية”

“أزولاي ” يترأس ندوة حول موضوع “دور اليهود المغاربة…

2023-01-09 / 21:02
Photo of مراكش : إختفاء موثقة إستولت على مليون درهم من ودائع زبناءها

مراكش : إختفاء موثقة إستولت على مليون درهم من…

2023-01-09 / 20:21
Photo of وزير الصحة : نسبة وفيات النساء الحوامل تراجعت بـ38 في المائة

وزير الصحة : نسبة وفيات النساء الحوامل تراجعت بـ38…

2023-01-09 / 20:16
Photo of بعد فضيحة مراكش..النيابة العامة بأكادير تتابع سائق طاكسي إحتال على سائح

بعد فضيحة مراكش..النيابة العامة بأكادير تتابع سائق طاكسي إحتال…

2023-01-09 / 20:09
Photo of البيضاء : “مسؤول” يمنع صحفيين يرتدون ” صدريات” من تغطية حادث حريق

البيضاء : “مسؤول” يمنع صحفيين يرتدون ” صدريات” من…

2023-01-09 / 18:30
Photo of ” الكارديان ” …اختبارات مغربية لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

” الكارديان ” …اختبارات مغربية لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

2023-01-09 / 18:10
Photo of 60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

2023-01-09 / 17:47
Photo of وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

2023-01-09 / 17:28
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-09 / 17:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق