حفل تكريم متقاعدي قطاع التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء بتازة

هبة بريس _ ع محياوي

محياوي – هبة بريس

سيرا على السنة الحميدة التي دأب مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء، قسم التوزيع بتازة على نهجها كل فترة إحالة أطره ومستخدميه على التقاعد ، نظم أول أمس السبت 7 يناير الجاري، ذات المجلس حفل تكريم المحالين على التقاعد وتوديعهم في حفل رسمي بأحد الفنادق المصنفة بتازة يليق بمقامهم ومكانتهم داخل الاسرة الكهربائية .

الحفل كان مناسبة لتهنئة المتقاعدين على سنوات من العطاء وعلى روح المسؤولية والتفاني في العمل نظيرا لما أسدوه من خدمات جليلة للقطاع طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح القطاع

وبهذه المناسبة، ألقى عدد من المتذخلين كلمتهم عبروا من خلالها لكافة المحالين على التقاعد عن مشاعر التقدير والعرفان نظيرا لما أسدوه من خدمات جليلة للقطاع طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح القطاع. كما تم التنويه بالمجهودات التي يبدلها مجلس الأعمال الإجتماعية من أجل تحسين العرض الاجتماعي وتجويد خدماته في تقوية أواصر المحبة والأخوة بين الكهربائيين .

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