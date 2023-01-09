أربعة حكام مغاربة في كأس العالم للسيدات 2023

هبة بريس _ وكالات

تم اختيار أربعة حكام مغاربة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدارة منافسات كأس العالم للسيدات، المقرر إقامتها بأستراليا ونيوزيلندا في الفترة المتراوحة ما بين 20 يوليوز و20 غشت المقبلين.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، إن الأمر يتعلق بحكمة الساحة بشرى كربوبي وسكينة حمدي وفتيحة جرمومي كمساعدتين ، مضيفا أن الحكم المغربي عادل زرق سيتولى تحكيم الفيديو المساعد (الفار).

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن قائمة الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة لكأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلندا 2023 ، حيث تم تعيين 33 حكما رئيسيا و 55 حكما مساعدا و 19 حكما للاشراف على تقنية الفيديو، وذلك بتعاون مع ستة اتحادات قارية بناء على مستواهم وأدائهم خلال الآونة الأخيرة في المسابقات الوطنية والدولية .

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم للسيدات، تم اختيار ست سيدات كحكمات مساعدات للإشراف على تقنية الفيديو.

وتأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد مسيرته الرائعة خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2022 ، التي نظمت شهر يوليوز الماضي في المغرب.

وكانت قرعة منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات قد أوقعت “لبؤات الأطلس” في المجموعة الثامنة إلى جانب ألمانيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا.

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