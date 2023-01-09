منتخب العراق يهزم نظيره السعودي في “خليج 25”

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب العراقي فوزه الأول في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم وذلك على حساب ضيفه السعودي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب البصرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وسجل ثنائية أسود الرافدين في شباك الأخضر السعودي، كل من إبراهيم بايش وآسو رستم، في الدقيقتين 30 و88.

وبهذا الفوز الثمين، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط، يتصدر بها المجموعة الأولى، مناصفة مع عمان، في حين توقف رصيد السعودية عند 3 نقاط في المركز الثالث، من فوز افتتاحي أمام اليمن (0)، ليتأجل حسم التأهل للجولة الأخيرة

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