آل الشيخ يعلن عن “تذكرة باهضة ” لمباراة كأس موسم الرياض

هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن طرح تذكرة “فوق الخيال” في مزاد علني يبدأ بمليون ريال (266 ألف دولار) لمباراة “كأس موسم الرياض”.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: “لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدًا”، مضيفا: “سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس”.

وتابع قائلا: “ينتهي يوم ١٧ المزاد، ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال… أنا داخل المزاد الآن بـ ٢ مليون ريال لهذه التذكرة”، مشيرا إلى أن عائد بيع التذكرة بالكامل سيذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

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