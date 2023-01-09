بعد فضيحة مراكش..النيابة العامة بأكادير تتابع سائق طاكسي إحتال على سائح

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد أسبوعين على فضيحة سائق سيارة أجرة كبيرة بمراكش، رفع التسعيرة في حق سائح أجنبي ، قررت النيابة العامة بإبتدائية أكادير ، متابعة سائق سيارة أجرة صغيرة في حالة سراح مؤقت ، بتهمة النصب والإحتيال، على خلفية شكاية تقدم بها سائح أجنبي بعد زيادة خيالية في ثمن الرحلة لمسافة بضعة كيلومترات.

وكان السائق المتهم، قد نقل السائح الاجنبي الى وجهته، بثمن 150 درهما، دون الرجوع الى العداد والتعريفة المقررة من طرف السلطات العاملية بهذا الخصوص .

وبسبب هذا السلوك الغير مهني، استنكرت الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير،في صفحتها الرسمية على الفايسبوك،ما قام به هذا السائق ” المتهور “والذي أساء لنفسه ولمهنيي القطاع وللسياحة بشكل عام .

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