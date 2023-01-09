البيضاء : “مسؤول” يمنع صحفيين يرتدون ” صدريات” من تغطية حادث حريق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في تصرف غريب وغير مسؤول، تعرض عدد من ممثلي منابر إعلامية يوم أمس الأحد 8 يناير الجاري، من تغطية حادث حريق شب بسوق ضلاس بالحي الحسني، من من طرف مسؤول أمني بدائرة الحي الحسني رفقة افراد من القوات المساعدة.

الحريق الذي خلف خسائر مادية في ازيد من 20 محل تجاري، دون خسائر في الارواح، منع الصحفيين وهم يحملون صدريات المجلس الوطني للصحافة من تغطيته، في حين سمح للعشرات من الهواة في التقاط الصور والفيديوهات، وهو ما أثار إستغراب صحفيين مهنيين من هذا التصرف الغير المفهوم .

وفي نفس السياق، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني، قد عقدت إجتماع تشاوري مع المجلس الوطني وممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص التغطيات الإعلامية للتدخلات الأمنية، ودرءا لأي تصرف غير مسؤول يمنع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني والحفاض على كرامتهم، تم الاتفاق على توزيع صدريات تحم طابع المجلس الوطني والرقم التسلسلي للصحفي المصور الحامل لتلك الصدريات.

وهو القرار الذي لقي استحسان النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدما كان هذا المطلب مطروحا في أجنداتها وتمت الاستجابة له من طرف الجهات المعنية، سواء الوزارية أو الأمنية.

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