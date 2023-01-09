كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-09 / 17:13
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 9 يناير، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 20 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و870 ألف و106 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و419 ألف و347 شخصا، مقابل 24 مليون و918 ألف و500 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 58 ألف و887 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و887 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و295 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (5) وفاس مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 297 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 12 حالة.

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