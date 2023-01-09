جميلة الهوني :” لا يوجد تواصل بيني و بين أمين الناجي و ثقتي كبيرة في القضاء”

2023-01-09 / 16:59
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القسم الفني

كشفت الفنانة المغربية جميلة الهوني خلال تصريحها لجريدة هبة بريس الالكترونية، عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالقضية التي رفعتها ضد طليقها أمين الناجي.

وفي هذا الصدد، قالت الفنانة المغربية أنه سيتم يومه الإثنين 9 يناير البث في قضيتها، فيما سيتم الحسم في دعوة إلغاء الوصاية يوم 16 من الشهر الجاري.

و طالبت الهوني بإعطائها حق الوصاية،وكذلك أن تحظى المرأة المغربية بالمكانة التي تستحق، مبرزة ثقتها الكبيرة في القضاء المغربي.

و في الختام، وجهت جميلة الهوني الشكر لكل من تضامن معها و ساندها في محنتها، معلقة على زملائها الذين التزموا الصمت:” كنعذرهم حيت صعيب ياخدوا موقف”.

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‫7 تعليقات

  1. لا للعدر ،الموقف يجب ان يتخد،كل شيء ظاهر و بين كالشمس ،لا داعي للاختباء وراء الغربال ۔
    رغم انك غالطة مند اليوم الاول ،

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