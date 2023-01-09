بنسعيد: الأمازيغية قضية وطنية تهم الأغلبية والمعارضة

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الأمازيغية قضية وطنية، و قضية أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني وأجيال ماضية وقادمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، أن الحكومة تشتغل وتجتهد للمواصلة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات.

وأشار بنسعيد، إلى أن قطاع الثقافة سيوقع اتفاقية لتقوية المجال الثقافة الامازيغية، عبر تخصيص ميزانية مهمة لهذا المجال.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5