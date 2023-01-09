بنسعيد: الأمازيغية قضية وطنية تهم الأغلبية والمعارضة
هبة بريس - لبنى أبروك
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الأمازيغية قضية وطنية، و قضية أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني وأجيال ماضية وقادمة.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، أن الحكومة تشتغل وتجتهد للمواصلة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات.
وأشار بنسعيد، إلى أن قطاع الثقافة سيوقع اتفاقية لتقوية المجال الثقافة الامازيغية، عبر تخصيص ميزانية مهمة لهذا المجال.
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9 تعليقات
وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد تحية
مشروع الأمازيغية مشروع فرنكوصهيوني .. على النظام المغربي أن يحقق العدل في المجتمع ومكافحة الفقر بشكل جدي وفاعل
لم يسالك احد عن اصلك انت الان بعثي ناصري بالعربية خائن لاصلك
هاذا راجل دوغري و معقول وعاقل..بلا قوة تخربيق…
بنسبة لحرف تفيناغ، إدا كانت غريبة فلن تكون اكثر غرابة من الحروف العبرية او الصينية او الهندية التي لم تكن حاجزا امام تقدم بلدانها، حرف تفناغ انسب و اسهل حرف للكتابة الامازيغية. بل اكثر من دالك فالتلاميد يتعلمونه بسهولة كبيرة اكثر من الحروف العربية و الفرنسية.
إخواني،قوَّتُنا في وحْدتنا وضُعفُنا في تفرُّقِنا ؛ نحنُ ٱلآن في غِنىً من هذ ه ٱلصراعات وٱلتناقضات ؛ لغتناٱلأم هي ٱلعربية ،لغةُ ٱلقرآ ن ، لغة أهل ٱلجنة ؛أن نحسنَ ٱلعربية ـ ٱلفصحى ـ أولاً ، كلاماً وقراءة وكتابةً ،ثمَّ بعد ذلك ، ننظر في إصلاح مايجبُ إصلاحُهُ في أمازغيتناـ سواءٌ في حروفها أو ماذلك٠٠٠ـ
هدا الشخص لايدري مادا يقول دلك ان القومية العربية قد اعمت بصيرته ولا يمكن نهائيا ان يستوعب الان مايجري في المغرب فافكاره القومية توقفت عند السبعينيات حيث كان المد القومي مسيطرا على عقول عدد من المغاربة منهم بن سعيد ايت ايدرالدي مازال مخلصا لقوميته .
الأمازيغ تعني الأحرار. خطأ. تعني فقط عند الطوارق أن السود عبيد والطوارق البيض ـ قانونيا ـ لايجب أن يستعبدوا لأنهم بيضا
الأمازيغية لهجة المغاور و الكهوف و ليست لغة و لن تكون لغة أبدا .