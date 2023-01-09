بنسعيد: الأمازيغية قضية وطنية تهم الأغلبية والمعارضة

2023-01-09 / 16:41
0
هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الأمازيغية قضية وطنية، و قضية أغلبية ومعارضة ومجتمع مدني وأجيال ماضية وقادمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، أن الحكومة تشتغل وتجتهد للمواصلة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جميع القطاعات.

وأشار بنسعيد، إلى أن قطاع الثقافة سيوقع اتفاقية لتقوية المجال الثقافة الامازيغية، عبر تخصيص ميزانية مهمة لهذا المجال.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” الكارديان ” …اختبارات مغربية لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

” الكارديان ” …اختبارات مغربية لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

2023-01-09 / 18:10
Photo of 60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

60,8% من الأسر المغربية صرحت بتدهور خدمات الصحة

2023-01-09 / 17:47
Photo of وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

وزير الصحة يتعهد بالقيام بثورة لإصلاح أعطاب القطاع

2023-01-09 / 17:28
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة

2023-01-09 / 17:13
Photo of أبرزهم العرايشي ووهبي .. انطلاق العد العكسي بعد مسار مليئ بسوء التدبير

أبرزهم العرايشي ووهبي .. انطلاق العد العكسي بعد مسار…

2023-01-09 / 16:46
Photo of بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”

بنسعيد يبرز مجهودات وزارته لتفعيل “رسمية الأمازيغية”

2023-01-09 / 16:22
Photo of الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

الحموشي يشارك بالمؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب

2023-01-09 / 14:31
Photo of مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب تراكم الازبال

مراكش: ساكنة أحياء باب دكالة تحتج على المسؤولين بسبب…

2023-01-09 / 13:15

العرائش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-09 / 11:33
Photo of توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين فاس- وجدة

2023-01-09 / 11:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق